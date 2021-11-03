شكرا لقرائتكم خبر عن محيى إسماعيل يكشف عن كتاب يتناول تاريخه الفنى.. ويؤكد: الناس مش هتحتاج لدكتور نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة Dmc، الثلاثاء الفنان محيى إسماعيل، وكشف "محيى" خلال الحلقة عن كتاب يضم تاريخه الفنى والشخصيات التي جسدها طيلة مشواره الفني .

وقال محيى إسماعيل إنه يعتبر نفسه مؤسس السيكودراما فى السينما المصرية، مؤكدا أن كتابه استغرق 5 سنوات من التحضير، ورسالتى من خلاله الدعوة للسلام وتطهير النفس البشرية، وأن الصدق فى أقوالنا أقوى لنا والكذب فى أفعالنا أفعى لنا.

وأضاف محيى إسماعيل: "أنا فى كتابى دكتور نفسى فى تشخيص العقد، كل شيء كتبته من خلال دراسات علمية" وأقول للناس من خلال تشريحى للعقد النفسية تعالوا نتخلص منها، مؤكدا أن طيلة عمره "شخصية عميقة". مؤكدا أنه بعد قراء كتابه لن يحتاجوا إلى زيارة الطبيب النفسى.