شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: صباح فخري ترك كنوزا غنائية أصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة النقابة، الشعب السوري والعربي فنان الطرب الأصيل صباح فخري الذي رحل عن عالمنا الثلاثاء.

وقال هاني شاكر في بيان صحفي إن فخري رحل تاركا كنوزا غنائية أصيلة، مقدما المواساة لأسرته ومحبيه في العالم العربي، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

صباح فخرى من مواليد 2 مايو 1933 بمدينة حلب، تخرج فى المعهد الموسيقى الشرقية 1948 درس الموشحات والإيقاعات والقصائد والعزف على العود، ويعتبر أول مطرب عربى ينضم لموسوعة جينيس بعد غنائه 10 ساعات متواصلة بفنزويلا عام 1968، انتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007.