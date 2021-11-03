شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تعاتب مايسترو حفلها بمهرجان الموسيقى بسبب "قال جانى بعد يومين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاتبت الديفا سميرة سعيد مايسترو حفلها محمد عرام بحفل مهرجان الموسيقى، وذلك بسبب خطأ فى موسيقى أغنية "قال جاني بعد يومين"، حيث قالت على المسرح إنها تشعر أنها تغنى وسط أصحابها، مؤكدة أنه لعب الموسيقى من السي والمفترض أن تكون من اللا.

وكانت الديفا سميرة سعيد قالت قبل غنائها أغنية "محلصش حاجة" إن الأغنية يعتبرها البعض أنها تقوى الست على الرجل، مؤكدة أنها تصر على أن الست لازم تبقى قوية وحرة.

فيما قدمت الديفا أغنية مون شيري، وهي الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، وهي الأغنية التي طرحتها سميرة في فيديو كليب حمل طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى. كما قدمت بالحفل أغنية واحشني بصحيح، من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الدكتور جمال سلامة.

وكانت وجهت سمية سعيد في بداية الحفل الشكر لدكتور جيهان مرسى، مدير المهرجان، والتى وصفتها بالصديقة وعشرة العمر، وأنها من كانت حريصة على وجودها في المهرجان هذا العام.

وعبرت سميرة عن سعادتها بإهداء الدورة لروح الراحل الدكتور جمال سلامة، مؤكدة أنها مهما تحدثت عنه لن توفيه حقه، خاصة أنه قدم معها أجمل الأغانى التي لا تزال تعيش بيننا.

وأضافت سميرة سعيد أنها احتارت في تقديم برنامج الحفل لأنها تنقلت ما بين الأغاني القديمة والجديدة، وقدمت سميرة أغنية حلو حبك للراجل جمال سلامة والتي بدأت بها الحفل.