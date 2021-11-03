شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زواجها من مدير أعماله..أول حفل يجمع أصالة وماجد المهندس في دبى27 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع الفنان العراقى ماجد المهندس، والفنانة السورية أصالة نصرى، في حفل غنائى واحد فى مدينة دبى بالإمارات، يوم السبت الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، ويعد هذا الحفل هو الأول الذى يجمع أصالة والمهندس بعد زواج اصالة من فائق حسن مدير أعمال ماجد المهندس، ومن المقرر أن يقدمان باقة مميزة من الأغانى خلال هذا الحفل.

كانت النجمة أصالة نصرى قد أعلنت عن زواجها من فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس فى سبتمبر الماضى، ونشرت صورة لهما على حسابها على إنستجرام.

وتعيش النجمة أصالة حالة من النشاط الفنى، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقى فائق الحسن بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وكانت النجمة أصالة قد ظهرت في فيديو برفقة زوجها الشاعر العراقي فائق حسن وهما يرقصان، وبدت النجمة سعيدة في لقطة رومانسية جمعتها مع زوجها وهما في تناغم تام.