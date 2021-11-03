شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد بحفل مهرجان الموسيقى: الست لازم تبقى حرة وقوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الديفا سميرة سعيد، في حفل مهرجان الموسيقى العربية، قبل غنائها أغنية "محلصش حاجة" إن الأغنية يعتبرها البعض أنها تقوِّى الست على الرجل، مؤكدة أنها تصر على أن الست لازم تبقى قوية وحرة.

فيما قدمت الديفا أغنية مون شيري، وهي الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، وهي الأغنية التي طرحتها سميرة في فيديو كليب حمل طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى. كما قدمت بالحفل أغنية واحشني بصحيح، من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان الدكتور جمال سلامة.

وكانت سمية سعيد وجهت في بداية الحفل الشكر لدكتور جيهان مرسى، مدير المهرجان، والتى وصفتها بالصديقة وعشرة العمر، وأنها من كانت حريصة على وجودها في المهرجان هذا العام.

وعبرت سميرة عن سعادتها بإهداء الدورة لروح الراحل الدكتور جمال سلامة، مؤكدة أنها مهما تحدثت عنه لن توفيه حقه، خاصة أنه قدم معها أجمل الأغانى التي لا تزال تعيش بيننا.

وأضافت سميرة سعيد أنها احتارت في تقديم برنامج الحفل لأنها تنقلت ما بين الأغاني القديمة والجديدة، وقدمت سميرة أغنية حلو حبك للراجل جمال سلامة والتي بدأت بها الحفل، ثم أغنية إيه سهرني كلمات هاني شحاتة وألحان صلاح الشرنوبي، ولعلمك أنت، كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي.