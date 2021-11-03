شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحضر حفل سميرة سعيد وزياد برجى بمهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مصطفى قمر على حضور اليوم الثانى من مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين المقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وحضر بمصاحبة مدير أعماله على رشاد حفل كل من اللبناني زياد برجى والديفا سميرة سعيد الذى يقام حاليا، والذى رحب به جمهور الأوبرا والتقاط بعض الصور معه.









وأحيا الفنان اللبناني زياد برجي الفاصل الأول من حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن دورته الثلاثين.

ووجه برجي في بداية الحفل الشكر لمصر ولوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وقدم عددا من الأغنيات منها "شو حلو" و"والله ورجعت تدق"، وقدم أغنية "بيحسدوني" لجورج وسوف، مؤكدا أن الأغنية دليل على حبه لمصر، و"أنا قلبي عليك"، "وأنا وياك" و"ياغالي على" و"مش طايق"، و"فايق ياهوى" وقدم برجي تحية للعندليب عبد الحليم حافظ ليقدم بعدها أغنية " حاول تفتكرني".





ووقف برجي مع الجمهور دقيقة حداد على روح الراحل صباح فخري والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء. الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية أهديت إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى الكبير.

وقالت الديفا سميرة سعيد خلال حفلها بمهرجان الموسيقي العربية في دورته الثلاثين، إنه شرف كبير أن تشارك المبدعين خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، موجهه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي مجهودها.

كما وجهت الشكر لجيهان مرسي مدير المهرجان والتي وصفتها بالصديقة وعشرة العمر، وأنها من كانت حريصة علي وجودها في المهرجان هذا العام.

وعبرت سميرة عن سعادتها باهداء الدورة لروح الراحل الدكتور جمال مؤكده أنها مهما تحدثت عنه لن توفيه حقه، خاصة وأنه قدم معها أجمل الأغاني التي لاتزال تعيش بيننا .





وأضافت سميرة سعيد أنها احتارت في تقديم برنامج الحفل لأنها تنقلت ما بين الأغاني القديمة والجديدة، وقدمت سميرة اغنية حلو حبك للراجل جمال سلامة والتي بدأت بها الحفل، ثم أغنية إيه سهرني كلمات هاني شحاتة وألحان صلاح الشرنوبي، ولعلمك أنت، كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي.