شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد حفلات كاظم الساهر وأصالة وماجد المهندس فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى قيصر الغناء العربى كاظم الساهر، حفلا غنائيا بموسم حفلات دبى، وذلك مساء الجمعة 26 نوفمبر، وذلك بعد مشاركته فى موسم حفلات "أمسيات خالدة" فى معرض إكسبو العالمى.

وتشارك النجمة السورية أصالة نصرى مع الفنان العراقى ماجد المهندس، فى سهرة غنائية مساء السبت 27 نوفمبر.

ويحتفل المهندس مع محبيه بإطلاق أجدد أغنياته "مسكين" مع تقديمها للمرة الأولى لايف خلال الحفل، بينما تأتى إطلالة أصالة أمام جمهورها الإماراتى بعد أسبوعين من حفلها فى مهرجان الموسيقى العربية بمصر والمقرر له خلال أيام.

يذكر أن أصالة نصرى قد كانت أعلنت زواجها من فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، فى سبتمبر الماضى، ونشرت صورة لهما على حسابها على إنستجرام.

وتعيش النجمة أصالة حالة من النشاط الفنى، بعد إعلان زواجها من الشاعر العراقى فائق الحسن ومدير أعمال المطرب ماجد المهندس بعد مرور أكثر من عام ونصف من انفصالها عن المخرج طارق العريان.

وكانت النجمة أصالة قد ظهرت فى فيديو رفقة زوجها الشاعر العراقى فائق حسن وهما يرقصان، وبدت النجمة سعيدة فى لقطة رومانسية جمعتها مع زوجها وهما فى تناغم تام.