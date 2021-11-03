شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد بمهرجان الموسيقى: مهما تحدثت عن جمال سلامة لن أوفيه حقه صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الديفا سميرة سعيد، خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، إنه شرف كبير أن تشارك المبدعين خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية، موجهة الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على مجهودها.

كما وجهت الشكر لجيهان مرسى، مدير المهرجان، والتى وصفتها بالصديقة وعشرة العمر، وأنها من كانت حريصة على وجودها في المهرجان هذا العام.

وعبرت سميرة عن سعادتها بإهداء الدورة لروح الراحل الدكتور جمال سلامة، مؤكدة أنها مهما تحدثت عنه لن توفيه حقه، خاصة أنه قدم معها أجمل الأغانى التي لا تزال تعيش بيننا.

وأضافت سميرة سعيد أنها احتارت في تقديم برنامج الحفل لأنها تنقلت ما بين الأغاني القديمة والجديدة، وقدمت سميرة أغنية حلو حبك للراجل جمال سلامة والتي بدأت بها الحفل، ثم أغنية إيه سهرني كلمات هاني شحاتة وألحان صلاح الشرنوبي، ولعلمك أنت، كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي.

الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية أُهديت إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى الكبير.

وفى ليلة الافتتاح تم تكريم عدد من الشخصيات الفنية منهم السيناريست مدحت العدل والموسيقار هشام نزيه ومحمد ضياء ومحمد الامين وخالد الأمير وآخرون.