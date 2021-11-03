شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب فهمى يعلن موعد افتتاح العرض المسرحى "فى انتظار بابا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان إيهاب فهمى، مدير المسرح القومى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سوف يتم افتتاح أولى أيام العرض المسرحى "فى انتظار بابا" يوم الخميس الأسبوع المقبل، حيث كان من المفترض افتتاحه هذا الأسبوع ولكن تأجل، ويواصل أبطاله إجراء عدد من البروفات استعداد له، مشيرا إلى أن العرض يحمل العديد من المفاجآت.

العرض مأخوذ عن الإلياذة للشاعر اليوناني هوميروس يقدم فيه شخصيات أسطورية تحمل العديد من الصفات التى تظهر فى العرض من خلال الأحداث والمواقف.

العرض المسرحى "فى انتظار بابا" عن الإلياذة للشاعر اليوناني هوميروس بمساعدة السيكولوجي فرويد وتحليله لعقدة إلكترا.

العرض بطولة أحمد سلامة، سماح أنور، انتصار، مفيد عاشور، سميحة عبد الهادي، بسمة شوقي، ماهر محمود ، فتحي سعد، علي كمالو، وليد ابوستيت، أيمن إسماعيل، خالد عبد الحميد.





في انتظار بابا إضاءة مصطفى عزالدين، موسيقي احمد الناصر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور إيهاب العوامري، ملابس اماني حسني ، إعداد سمير العصفوري، أيمن إسماعيل، إخراج سمير العصفوري.

وأعرب مؤخرا الفنان إيهاب فهمى عن سعادته البالغة بتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الأردن للإعلام العربى فى دورته الرابعة الذى أقيم منذ أيام قليلة بالأردن، موضحًا أنه شرف كبير هذا التكريم ويزيد من مسئوليته فى عالم الفن