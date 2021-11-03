علي بدرخان رئيسا للجنة قراءة السيناريوهات بالمركز القومى للسينما

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القاهرة - سامية سيد - أقام المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، أول اجتماع للجنة قراءة السيناريوهات بالإدارة العامة للإنتاج بإشراف السيناريست مجدي الشحري.



علي بدرخان رئيسا للجنة قراءة السيناريوهات بـ القومى للسينما



علي بدرخان رئيسا للجنة قراءة السيناريوهات بـ القومى للسينما

ويرأس لجنة قراءة السيناريوهات المخرج علي بدرخان، وعضوية كل من السيناريست الدكتور أشرف محمد ومهندس الديكور فوزي العوامري، والمخرج سامي رافع، والسيناريست محمود خليل.

يذكر أن المركز القومي للسينما يستقبل حاليا السيناريوهات الجديدة لكل من الأفلام تسجيلية والروائية القصيرة والتحريك والتجريبية لعرضها على لجنة القراءة لتنفيذها فى خطة الإنتاج الجديدة للمركز القومي للسينما، على أن يتم تقديم عدد خمس نسخ لكل سيناريو وتسليمهم بمقر الإدارة العامة للإنتاج باستوديو الأهرام.