شكرا لقرائتكم خبر عن شاهيناز تظهر فى مشهد من الحلقة الرابعة لحكاية "حكايتى مع الزمان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت المطربة شاهيناز فى أحداث الحلقة الرابعة من حكاية "حكايتى مع الزمان" من مسلسل "إلا أنا" الذى يتم عرضه على قناة Dmc، حيث قدمت مشهداً واحداً كضيفة شرف شرف جسدت خلاله دور فتاة ابنة صديق أحمد خليل، وتذهب إلى معرض السيارات الذى يتملكه من أجل محاولة بيع سيارتها وشراء أخرى من المعرض.

"حكايتى مع الزمان" بطولة ميرفت امين، أحمد خليل، أشرف زكي، حازم ايهاب، أحمد جمال سعيد، هايدى رفعت، أحمد والي، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، ياسمين رحمى، رضوى جوده، مارتينا عادل وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، حيث عرضت أول أربعة حكايات من العمل وهم "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، و"بالورقة والقلم" بطولة يسرا اللوزى، و"بدون ضمان" بطولة هنادى مهنى وهاجر أحمد، و"على الهامش" بطولة نرمين الفقى وصبرى فواز وجيهان خليل.

وكان آخر أعمال شاهيناز الغنائية أغنية "حياتى أحلى" التي طرحتها من ألبوها الأخير الذى يحمل تفس الاسم وهى من كلمات محمد عبد الحميد وألحان وتوزيع آدم حسين، وسبقتها بطرح أغنية بعنوان "بصمة روح" من نفس الألبوم، وهى من كلمات محمد الصواف، وألحان ادم حسين، ومن توزيع آدم حسين.