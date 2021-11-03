شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى الفخرانى : مسلسل "إلا أنا" من لحم ودم ويناقش قضايا واقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب يسرى الفخرانى، رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسلسل "إلا أنا"، سيناقش قضية جديدة الأسبوع المقبل تدور حول "الطفل المصاب بمرض السكرى"، وحالات التنمر التي يتعرض لها ، لافتاً إلى أن العمل يناقش مشاكل واقعية ويقدم دراما الأسر المصرية، وتابع :"ميزة المسلسل أنه لحم ودم بسبب تناوله لقضايا واقعية".

وأضاف "الفخرانى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة "الحياة"، أن الدراما الواقعية نفتقدها منذ مدة ومسلسل "إلا أنا"، حقق نجاح كبيراً لمناقشته قضية اجتماعية مهمة ويوثق قصص حقيقية من خلال الدراما.

وأكد "الفخرانى"، أن مناقشة القضايا المجتمعية بالدراما يختلف كثيراً عن التناول في صفحات الجرائد، لأنه يحقق نجاحاً كبيراً ينعكس بالإيجاب على المجتمع ورفع الوعى، والدفع في اتجاه سن قوانين تحمى الفئات التي تعانى جراء هذه الأزمات.

لا يوجد قضية طرحها العمل الفني إلا وكان فريق العمل لديه تصور لحلها، سواء في الموسم الأول أو الثانى، وتابع:"زى ما بنطرح المشاكل بنطرح الحلول من وجهة نظرنا من أجل تحريك المياه الراكدة".