شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سهير البابلى: والدتى قطعت الكلام والأكل وحالتها حرجة وليست فى غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، أن والدتها تتعرض لأزمة صحية كبيرة استمرت منذ شهر أو شهر نصف بسبب انخفاض في السكر لدرجة أن السكر اتحرق في جسمها، وتسبب في معاناة قاسية لها، قائلة: "الموضوع قاسى جدا عليها، وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والاكل".

وأضافت نيفين الناقوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن والدتها قطعت الكلام والأكل الآن وانخفض البروتين في جسمها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تواظب على الذهاب للمستشفى كل فترة لعمل فحوصات طبية مستمرة.

وتابعت: "احنا فى المستشفى الآن ووالدتي ليست فى غيبوبة ولكن جسمها تعبان جدا وعضلة القلب توقفت وقومها الأطباء أكثر من مرة ودخلت فى مراحل صعبة قوي وتعرضت لضيق نفس ومياه على الرئة، وهي حاليا مش بتاكل وبتحصل على منومات وحالتها حرجة والأكل من الأنابيب وهي على جهاز تنفس صناعي".

وعن النجوم الذين يطمئنوا على حالتها، قالت: "يسرا وإسعاد يونس بيطمئنوا عليها ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي يتدخل وبعت ناس تشوفها وبيطمئن يوميا"، كاشفة عن أن والدتها زرعت فصين كبد خلال السنوات الاخيرة وهذا أثر على المناعة وتحصل على أدوية كثيرة ومؤخرا حدث لها تجلطات في المخ، مختتمة: "ماما كانت تتحرك في المنزل قبل التعرض لجلطة فى المخ وماما تعبت قوي ولكن في صمت".