شكرا لقرائتكم خبر عن "اللمبى فى الجاهلية" .. حسن عبد الفتاح .. عضو دائم فى أعمال محمد سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الكوميدي حسن عبد الفتاح في بطولة مسرحية "اللمبي في الجاهلية" مع النجم محمد سعد، والتي تجري بروفاتها حالياً للعرض في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ليكون تعاون جديد بين الثنائي، حيث يعد حسن عبد الفتاح عضو دائم في أعمال محمد سعد سواء في السينما أو المسرح على مدار السنوات الماضية.



حسن عبد الفتاح ومحمد سعد

وبدأ تعاون محمد سعد وحسن عبد الفتاح في فيلم "اللى بالى بالك" عام 2003 عندما قدم عبد الفتاح دوره الشهير إبراهيم الأهتم صديق اللمبى في الفيلم، وجمعتها العديد من المشاهد الكوميدية خلال الأحداث والتي تعد الأبرز في الفيلم، وبعدها استعان به محمد سعد في فيلم "كتكوت" عام 2006 وجسد دور صديقه أيضاً واستمر عبد الفتاح في مشاركاته مع سعد.



حسن عبد الفتاح ومحمد سعد فى فيلم كتكوت

واشترك حسن عبد الفتاح بعد ذلك في فيلم "بوشكاش" عام 2008، ثم شارك في برنامج "وش السعد" الذى قدمه محمد سعد وقام فيه باسكتشات كوميدية على خشبة المسرح، وأيضاً في مسرحية "صبح صبح" عام 2017، وبعد ذلك فيلم "محمد حسين" آخر أعمال محمد سعد في السينما، ويتواصل حالياً تحضيرات مسرحية "اللمبى في الجاهلية".

مسرحية "اللمبى في الجاهلية" تعرض يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية وهى بطولة محمد سعد، مى سليم، ويزو، سامى مغاورى، طاهر أبو ليلة، وإخراج تامر كرم، ويقدم محمد سعد شخصيته الشهيرة اللمبى في العصر الجاهلى والعديد من المواقف الكوميدية التي يواجهها.