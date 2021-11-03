شكرا لقرائتكم خبر عن اللبناني زياد برجي يغني "شو حلو" و"أنا قلبي عليك" بحفل الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الفنان اللبناني زياد برجي الفاصل الأول من حفل مهرجان الموسيقى العربية على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية ضمن دورته الثلاثين.

ووجه برجي في بداية الحفل الشكر لمصر ولوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وقدم عددا من الأغنيات منها "شو حلو" و"والله ورجعت تدق"، وقدم أغنية "بيحسدوني" لجورج وسوف، مؤكدا أن الأغنية دليل على حبه لمصر، و"أنا قلبي عليك"، "وأنا وياك" و"ياغالي على" و"مش طايق"، و"فايق ياهوى" وقدم برجي تحية للعندليب عبد الحليم حافظ ليقدم بعدها أغنية " حاول تفتكرني".

ووقف برجي مع الجمهور دقيقة حداد على روح الراحل صباح فخري والذي رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء. الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية أهديت إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى الكبير.

وفى ليلة الافتتاح تم تكريم عدد من الشخصيات الفنية منهم السيناريست مدحت العدل والموسيقار هشام نزيه ومحمد ضياء ومحمد الامين وخالد الأمير وآخرون.



اللبناني زياد برجي يغني شو حلو



اللبناني زياد برجي بحفل الموسيقي العربية



حفل اللبناني زياد برجي بدار الأوبرا



جمهور الأوبرا



اللبناني زياد برجي

اللبناني زياد برجي يغني أنا قلبي عليك



حفل اللبناني زياد برجي



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (1)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (2)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (3)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (4)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (5)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (6)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (7)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (8)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (9)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (10)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (11)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (12)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (13)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (14)



مهرجان الموسيقى العربية اللبناني زياد برجي (15)