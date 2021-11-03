شكرا لقرائتكم خبر عن كريس هيمسوورث يستعرض عضلاته فى أحدث ظهور مع انتهاء تصوير Extraction 2.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي كريس هيمسوورث متابعيه وجمهوره بصورة جديدة له من استعداداته فى التدريبات، حيث يستعرض فيها عضلاته تزامناً مع تصوير فيلمه الجديد Extraction 2، الذى يتم تصويره حالياً فى عدد من دول شرق اسيا.

ونشر هيمسوورث الصورة التى يتدرب فيها على الملاكمة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن عن اكتمال فورمته استعدادا للأعمال السينمائية التى سيخوضها خلال الفترة القادمة.

واحتفى هيمسوورث مؤخراً بالجوائز التي حصدها الجزء الأول من فيلمه الأكشن Extraction الذي حقق عدد مشاهدات قياسية عبر إحدى المنصات الأمريكية، بحفل توزيع جوائز Taurus World Stunt، تزامناً مع تحضيرات وتصوير الجزء الثاني من الفيلم المقررعرضه خلال الفترة المقبلة.



هيمسوورث يستعرض عضلاته



كريس هيمسوورث فى أحدث ظهور

ونشرهيمسوورث مقطع فيديو الأسبوع الماضي من كواليس تصوير إحدى مشاهد الجزء الأول عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، والذى ظهر فيه استخدام دوبلير للقفز من الأماكن العالية وخوض الكثيرمن المشاهد الصعبة، ليحفتي بالجوائز التي حصدها الفيلم، وكتب: "انتصارات ضخمة للسلسلة في حفل توزيع جوائز Taurus World Stunt، شكر كبير وتهنئة لكل فريق العمل، وجار التحضيرات للتكملة الجديدة التي ستكون أقوي من الجزء الأول، ترقبوا الكثير من الفوضى قريباً".