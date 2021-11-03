شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث والشقيقتان ويليامز يتصدران غلاف المجلات بسبب فيلمهم King Richard.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم العالمي ويل سميث، والشقيقتان سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز، غلاف مجلة Entertainment، فى عدد شهر ديسمبر، للترويج لفيلمهم الجديد King Richard، المقرر عرضه يوم 19 نوفمبر الجاري فى دور العرض السينمائي بجميع انحاء العالم.

ونشر سميث عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام كواليس تصوير الغلاف الخاص بالمجلة، بينما يظهر بجواره نجمة التنس العالمية سيرينا ويليامز وشقيقتها فينوس ويليامز، للترويج لفيلمهم الجديد.

وكشفت عدة تقارير أجنبية مؤخراً، عن اقتراب النجم العالمي ويل سميث، من الترشيح لجائزة الأوسكار وحصدها فى السباق المقبل، عن فيلمه الجديد King Richard، وهو ما يعد الاحتمال الأقرب للنجم العالمي لتحقيق جائزة لم يحققها طوال مسيرته.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإن النجم العالمي ويل سميث، يقترب كثانى رجل من أصحاب البشرة السمراء يترشح لحصد جائزة الأوسكار، عن التمثيل والانتاج، بفيلمه الجديد King Richard المقرر طرحه خلال شهر نوفمبر الجاري بدور العرض السينمائي.



جلسة تصوير سميث وويليامز



King Richard

ويعد سميث هو أحد أكثر نجوم السينما تأثيرًا ونجاحًا منذ التسعينيات ولم يفز بعد بجائزة الأوسكار، جنبًا إلى جنب مع النجم العالمي توم كروز، الذى لا يزال بدون أوسكار، بعد 20 عامًا من اختياره لأول مرة لجائزة مايكل مان "علي" (2001)، ويظهر "الملك ريتشارد" بعضًا من أفضل لحظات سميث كممثل، ووصفه أحد النقاد "فيلم مبهج للجمهور، وسيكون من الصعب ألا تجد مكانًا في قلبك لقصته المظفرة في التصميم والأحلام".

ويجسد الفنان العالمى ويل سميث شخصية ريتشارد ويليامز، والد أسطورتى التن سيرينا ويليامز وفينوس ويليامز فى فيلمه الجديد القادم بعنوان "الملك ريتشارد"King Richard ،على أن تقوم ديمي سينجلتون، بلعب دور سيلينا ويليامز فى العمل، وسانية سيدني تلعب دور فينوس ويليامز.