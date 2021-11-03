شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة رومانسية ومجموعة صور.. هكذا احتفلت درة وزوجها بعيد زواجهما الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الفنانة التونسية درة بعيد زواجها الأول، حيث قامت بنشر مجموعة صور على مدار الساعات الماضية عبر الاستورى الشخصي لها بموقع إنستجرام، لجلسة تصوير حفل زفافها.



صورة لدرة التونسية مع زوجها



درة التونسية وزوجها

بينما احتفل هانى سعد بنشر مقطع فيديو يضم مجموعة صور لهما عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليوجه لها رسالة رومانسية قائلا: "إذا كان بإمكاني الاختيار مرة أخرى فسأختارك، عيد زواج سعيد حبيبتي، شكراً لك لأنك فى حياتى".



رسالة زوج درة لها فى حفل زفافهم الاول

وضم الفيديو الذى نشره زوج الفنانة التونسية عبر حسابه الشخصي مجموعة صور تجمعهما من جلسة تصوير حفل زفافهما، وصور أخرى لهما فى شهر العسل، والكثير من الصور الأخرى، ليضيف أغنية A Sky Full Of Stars، لفرقة Coldplay.



الفنانة درة مع زوجها



درة مع زوجها فى عيد زواجهم

من ناحية أخرى، تنتظر درة عرض فيلم "الكاهن" الذى انتهت من تصويره منذ فترة، وهو من بطولة إياد نصار وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.

وكانت آخر أعمال درة حكاية "غالية" ضمن قصص مسلسل "زى القمر"، مكونة من 5 حلقات، وناقشت بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد" وتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها .