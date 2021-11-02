ابنة سهير البابلي تكشف تطورات حالة والدتها ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت نيفين القرناوي ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، إن والدتها لم تجرٍ عملية قلب مفتوح.

وقالت ابنة الفنانة سهير البابلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية الحدث اليوم، إن والدتها بعد توقف عضلة القلب بدأت الامتناع عن الكلام والأكل والشرب، متابعة: الطبيب عند الفحص وجد مياه على الرئة ثم جلطة تسببت في توقف عضلة القلب.

وأكدت أن عضلة القلب تعمل الآن، إضافةً إلى أن والدتها موجودة تحت الرعاية في العناية المركزة وتستجيب للعلاج ببركة دعاء الناس، مؤكدة أن درجة وعي سهير البابلي جيدة وتتحدث معهم منذ دخول المستشفى.

وأضافت ابنة سهير البابلي: في بعض الأحيان يمنحونها مهدئًا بسبب انخفاض نسبة الأكسجين والمياه على الرئة وتوقف عضلة القلب، حتى تكون هادئة ويتمكنون من متابعة درجة التحسن، وربنا يكرمنا بدعاء الجمهور".

وكانت الفنانة الكبيرة قد تعرضت أمس لوعكة صحية استلزمت نقلها المستشفى.