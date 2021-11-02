بعد ظهور والدتها على البوستر الدعائي.. أول تعليق من دنيا سمير غانم على فيلم "فرق خبرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم، أبطال فيلم "فرق خبرة" بعد احتفال صناعه مساء أمس بالعرض الخاص للفيلم في أحد سينمات مدينة الشيخ زايد، وهو العمل الذي تشارك فيه والدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عددا من الصور من العرض الخاص، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم.. الله يرحمك يا أمى".

فيلم " فرق خبرة" بطولة: محمد الشرنوبي، هدى المفتي، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، طه دسوقي، سينتيا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.