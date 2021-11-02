فن ومشاهير

الوقوف دقيقة حدادا على روح صباح فخري في ثاني أيام فعاليات "الموسيقى العربية 30"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرصت دار الأوبرا المصرية على توجيه تحية لروح الفنان السوري الكبير صباح فخري الذي غاب عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر، وبدأت حفلها على مسرح النافورة بالوقوف دقيقة حدادا على روحه.

صباح فخرى ولد في حلب 1933، حصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي، شغل العديد من المناصب منها نقيباً للفنانين فى سوريا، نائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية.

ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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