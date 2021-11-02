شاهد أحدث ظهور للفنان لطفي لبيب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:"

شارك الفنان أشرف عبدالباقي جمهوره بصورة له، برفقة الفنان الكبير لطفي لبيب، أثناء حضور الأخير لوكيشن تصوير إحدى الأعمال الفنية، ويُعد هذا أحدث ظهور له.

ونشر أشرف عبد الباقي الصورة، عبر حسابه الرسمي بموقع" إنستجرام"، وعلق عليها: "نورنا إمبارح في التصوير عمنا لطفي لبيب، وكان من أحلى الأيام".

ومن ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنان أشرف عبد الباقي مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.