كاتي بيري وجاستن بيبر أبرزهم.. مشاهير حققوا أرقاماً قياسية في “غينيس”

بيروت - سلوى ياسين - نقلنا لكم – بتجــرد: يعتبر تسجيل رقم قياسي عالمي جديد أمراً ليس سهلاً على الإطلاق، إلا أن بعض النجوم تمكنوا من تحقيق إنجاز مهم، ربما كان سبباً في زيادة شهرتهم.. في ما يلي مجموعة من الأرقام القياسية للمشاهير، والمعترف بها في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

جاستن بيبر

دخل النجم الكندي، جاستن بيبر، سجلات الأرقام القياسية عام 2016، حيث أصبح أول فنان يشغل في نفس الوقت المراكز الثلاثة الأولى في المخطط الفردي بالمملكة المتحدة بأغاني: Sorry، وLove Yourself، و?What Do You Mean.

إلين دي جينيريس

في عام 2016، أصبحت مقدمة البرامج التلفزيونية الأميركية، إلين دي جينيريس، الشخصية التلفزيونية الأكثر شهرة على “تويتر”، وكانت تمتلك 61.848.366 متابعاً.

إيمينيم

حقق أسطورة الهيب هوب، إيمينيم، رقماً قياسياً عالمياً بأغنيته “Rap God”، بعد صدورها عام 2013، بسبب غنائه 1560 كلمة خلال 6 دقائق.

تايلور سويفت

في عام 2019، أصبحت تايلور سويفت النجمة الأكثر ربحاً في عام واحد، عندما جمعت 185 مليون دولار من يونيو 2018 إلى يونيو 2019.

جنيفر لورانس

سجلت جنيفر لورانس رقماً قياسياً جديداً، باعتبارها النجمة السينمائية الأكثر ربحاً في عام 2016، بفضل أدائها في فيلم “The Hunger Games”.

كاتي بيري

أصبحت المغنية كاتي بيري أول شخص يحصل على 100 مليون متابع على “تويتر” عام 2017.

ديفيد باوي

حقق فيديو لمغني الروك البريطاني، ديفيد باوي، رقماً قياسياً عالمياً عام 2016، حيث تمت مشاهدة فيديو Lazarus 51 مليون مرة على “Vevo”، خلال 24 ساعة بعد يوم واحد من وفاته.

كريستيانو رونالدو

حقق المهاجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رقماً قياسياً جديداً، حيث اعتبر أول شخص يمتلك 300 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

يشار إلى أن رونالدو هو أول شخص أيضاً يمتلك 200 مليون متابع على نفس الموقع.