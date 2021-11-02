زوج نيللي كريم بفيديو غاضب.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبر زوج النجمة المصرية نيللي كريم، لاعب الاسكواش الدولي هشام عاشور، عن غضبه من بعض الأشخاص “المتصنعين”، الذين لديهم حرص على التنافس في إبراز المظاهر، التي لا مراعاة فيها للآخرين.

وأكد زوج نيللي كريم، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “إنستغرام”، أنه كان يعيش في أميركا، وعندما عاد ظن أنه نسي تلك القصة، لكنه أصبح يصاب بالغثيان من تكرار ما يراه من تصنع البعض.

وأكد عاشور أن أصدقاءه من الشخصيات الطبيعية، التي لا تحرص على التنافس بتلك الطريقة رغم امتلاكها المال، لكن يعيشون حياة طبيعية، مردفاً أن الطبقة التي يقصدها تعيش حياة تصنع، إذ يرتدي هؤلاء ذات الساعات والسيارات، لدرجة أن سيدات تلك الطبقة يضعون نفس المكياج.

ونصح زوج نيللي كريم الجمهور بألا يكونوا أشخاصاً متابعين يسعون للتقليد بشكل مصطنع، فكتب: “حاول أن تجد ما تحب وما تحبه، نتوقف عن الحديث عن المال ونتوقف عن متابعة بعضنا البعض.. ابحث عن السعادة الحقيقية.. ركوب الدراجة أو مجرد نزهة لطيفة في الشارع، رحلة إلى دهب.. لا تكن متابعاً”.

ووافق عدد كبير من المتابعين هشام عاشور في طرحه، مؤكدين أن حديثه جيد، وأثنوا على ظهوره بشكل طبيعي.

وحضر نجم الاسكواش هشام عاشور، مؤخراً رفقة زوجته نيللي كريم، حفل افتتاح مهرجان قرطاج السينمائي، حيث تم تكريمها، ولفتت الأنظار بإطلالتها حتى أصبحت حديث جمهور “السوشيال ميديا”، حيث ارتدت فستاناً أسود “كب” أظهر جمالها.

ونشرت نيللى كريم مجموعة صور لها من المهرجان مع زوجها على حسابها عبر “إنستغرام”، وعلقت عليها بكلمات رومانسية، وتفاعل الجمهور والنجوم معها بالتعليقات، وأشادوا بفستانها وإطلالتها الرقيقة، وتمنوا لهما حياة سعيدة.