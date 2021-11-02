درة تحتفل بعيد زواجها الأوّل.. وتوجه إلى زوجها هذه الكلمات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الفنانة التونسية، درة، حالة من السعادة رفقة زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد، وهو ما كشفت عنه من خلال منشوراتها عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وفي ذات الإطار، حرصت الفنانة التونسية على الاحتفال بمرور أول عام على زواجها من هاني سعد، حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، من أجل استعادة بعض اللحظات السعيدة التي مرت عليها خلال هذا اليوم.

ولم تغفل الفنانة التونسية توجيه بعض الكلمات الرومانسية إلى زوجها، عبرت له خلالها عن مدى حبها له، والتأثير الكبير الذي طرأ بحياتها منذ ارتباطها به، حيث قالت: “في بعض الأحيان يأتي شخص ما إلى حياتك، بشكل غير متوقع، يأخذ قلبك ويغير حياتك إلى الأبد”.

كما تابعت درة في منشورها: “نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الأولى لزواجنا حبيبي.. لا يوجد أحد في حياتي مميز مثلك. أتمنى المزيد من الذكريات الجميلة معاً، المزيد من الدعم والحنان والقوة، المزيد من الضحك والسعادة”.

وعادةً، تعبر الفنانة التونسية عن حالة الحب والسعادة التي تعيشها مع زوجها، حيث سبق وخطفا أنظار جمهورهما عبر “السوشيال ميديا”، خلال جلسة تصوير خضعا لها في المعالم السياحية بأماكن مختلفة، وذلك بسبب رومانسيتهما وحبهما الواضح لبعضهما.

وظهر هاني سعد، في الصور التي نشرها عبر صفحته في “إنستغرام”، وهو يرتدي بدلة سوداء، في حين ظهرت درة بفستان أسود قصير ذي كمين واسعين وطويلين، لتلقى إعجاب الجمهور بسبب جمالها، عكس زوجها الذي انتقده متابعوه بسبب تكرار إطلالته في أغلب جلسات التصوير.

وجاءت جلسة التصوير التي خضعت لها درة وزوجها، بسبب احتفالهما بانضمام رجل الأعمال هاني سعد لمهرجان النحت العالمي “forever is now”، الذي يقام في سفح الأهرامات بمصر، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين التشكيليين والنحاتين على مستوى العالم.

كما حرصت درة، في وقت سابق، على مفاجأة زوجها، بمناسبة عيد ميلاده الـ41، وقامت بترتيب تلك المفاجأة في مقر عمل زوجها، وسط موظفيه.

وكشف مقطع فيديو عبر “إنستغرام”، عن ظهور هاني سعد، رفقة زوجته درة، وهو يطل على العاملين بشركته، الذين زينوا مقر العمل، احتفالاً بتلك المناسبة.

وأظهر مقطع فيديو من الحفل قيام درة بالرقص مع زوجها هاني سعد، على أغنيتي “نمبر وان” للنجم محمد رمضان، و”حبيبتي” للمطرب حسن شاكوش، وذلك وسط تفاعل كبير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.