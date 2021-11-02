“ممكن”.. رقم قياسي جديد لديو سيف نبيل وبلقيس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “ممكن” للنجمين سيف نبيل وبلقيس فتحي رحلة النجاح والتقدم بعد تحقيق الأغنية أكثر من 100 مليون مشاهدة على قناة سيف نبيل الرسمية في موقع يوتيوب.

وتحتل أغنية “ممكن” منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

وتألّق كل من بلقيس وسيف نبيل بكليب “ممكن” في أجواء طغت عليها الحداثة والرومنسية، حيث قدّم الثنائي فيديو شبابي سريع الإيقاع بامتياز، الأمر الذي زاد تفاعل الجمهور مع الديو بشكل كبير.

الجدير ذكره أن أغنية “ممكن” من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ. وترجم الأغنية المخرج دان حداد بعمل مصوّر خارج عن المألوف وصورة عالميّة فريدة من نوعها.