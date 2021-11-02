بالصور – كندة علوش وعمرو يوسف يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة التونسية، كندة علوش، بعيد ميلاد ابنتها “حياة”، حيث بلغت عامها الثالث، وسط أجواء أسرية بسيطة، إذ نشرت صوراً لها برفقة صغيرتها وزوجها الفنان عمرو يوسف.

ونشرت كندة، عبر حسابها في “إنستغرام” صورة تجمعهما، وعلقت قائلة: “اليوم ملكتي تبلغ من العمر 3 سنوات.. حبي الذي لا ينتهي مصدر سعادتي.. بارك الله فيها اليوم حبيبتي”.

وظهرت كندة، في إحدى الصور وهي تقبلها، وعلقت قائلة: “عيد ميلاد سعيد حبيبة قلبي حياة.. الصور من مراحل عمرية مختلفة لحياة”.

وأحضرت كندة، في الفيديو والصور التي نشرتها عبر خاصية “ستوري” في “إنستغرام”، قالب كيك أنيقاً وعدة بالونات وشموعاً للاحتفال، ولوحظ قيام كندة علوش بإخفاء وجه ابنتها، باعتبار أنها حياتها الشخصية، وأنها مازالت طفلة كما يفعل بعض المشاهير.

ولاقت صورة كندة مع ابنتها تفاعلاً واسعاً من قبل زملائها في الوسط الفني والجمهور، وقدموا التهاني لطفلتها، وتمنوا لها عمراً مديداً في سعادة وراحة بال.