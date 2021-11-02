شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تبارك لأمها الراحلة دلال عبد العزيز على فيلم "فرق خبرة" وتدعو لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النجمة دنيا سمير غانم، أبطال فيلم "فرق خبرة" بعد احتفال صناعه مساء أمس بالعرض الخاص للفيلم فى أحد سينمات مدينة الشيخ زايد، وهو العمل الذى تشارك فيه أمها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.



دنيا سمير غانم

ونشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عددا من الصور من العرض الخاص وعلقت: "ألف مبروك فيلم فرق خبرة بالتوفيق يارب لكل صناع الفيلم الله يرحمك يا أمى".



شرنوبى من العرض الخاص

فى لمسة وفاء أهدى صناع فيلم " فرق خبرة " للنجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وحمل فريق العمل فى العرض الخاص صور الراحلة إضافة إلى إهداء العمل لروحها حيث تصدر الإهداء أول لوحة من الفيلم على شاشة السينما، وهو العمل الذى طرح بدور العرض السينمائى اليوم الأربعاء وهو آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وكان من أبرز الحضور فى العرض الخاص؛ أبطال الفيلم محمد الشرنوبى وهدى المفتى وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

وحضر أيضاً من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة وهشام الشاذلى وعلى السبع، إضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب، ومنتجيه محمد حفظى وشاهيناز العقاد.

فرق خبرة يشارك فى بطولته النجوم محمد الشرنوبى وهدى المفتى والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوى وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلمى لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد، الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التى شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذى يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى، إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية، كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجى وهو يتعلم أن يتحكم فى مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.