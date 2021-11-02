شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تنقل رسالة من مؤلفة مسلسل "حتة من القمر" تعليقا على الحبكة الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت الفنانة لقاء الخميسي، رسالة من ميرنا الفقي، مؤلفة مسلسلها الجديد "حتة من القمر"، الذى يعرض حالياً على قناة cbc، حيث شهد الكثير من التساؤلات على الوحمه التى ظهرت بها الخميسي فى الحبكة الدرامية.

وجاءت رسالة ميرنا الفقي التى نقلتها لقاء الخميسي عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، كالآتى "تنويه خاص من المؤلفة وجميع طاقم عمل قصة حتة من القمر.. قصة قمر مستوحاة من خيال المؤلفة ولا تمت بأي صلة لأي شخصية حقيقية، طالما راودني إحساس الحزن من ظاهرة باتت ملازمة لأشخاص كثيرة في الآونة الأخيرة وهي رفض الذات وأسبابه، ولكن استوقفتني إحدى أسبابه الأساسية وهي التنمر والتي زادت كثيرا أيضا في مجتمعات، فروداتني فكرة طرحها في الدراما بشكل مختلف وبدأت البحث ".

وأضافت مرينا الفقي فى رسالتها: "إلى أن استوقفتني صورة لإحدى عارضات الأزياء التى حباها الله بوحمة تغطي نصف وجهها، فقررت البحث عن الموضوع ودراسته فاكتشفت عدد كبيرا من النساء والرجال والاطفال يمتلكون أنواع مختلفة من الوحمات ووقع اختيارى بعد بحث شهور ودراسة الحالات على طفلة أمريكية تغطى الوحمة نصف وجهها، ابتسامتها كانت تغطي وجهها وتأسر القلوب، ورأيتها كالقمر الساطع مكتمل الجمال برغم ما يعتريه من ظُلمة تزيده جمالا وغموض ".



لقاء الخميسي

وتابعت فى الرسالة التى نقلتها الخميسي: "وانتابني مشاعر متداخلة عن شعور هذه الطفلة في حالات تنمر الآخرين والحكم عليها واستوقفني التنمر بكل حالاته سواءً لاختلاف العرق أو الدين أو جسد أو وجه، وقررت توجيه رسالة لمن يمتلكون قلوب لم تنضج ويملؤها القبح ويعيبون كل اختلاف يناقض اعتقاداتهم وأفكارهم، واكتملت قصة قمر في ذهني لأوجه رسالة حب لجميع الحالات التي حباها الله اختلافاً في الوجه أو الجسد وماشابه، أوجه شكري ومحبتي لجميع من تواصل معي وأرسل صور لنفس الحالة التي نعرضها في مسلسلنا، وهم كثيرون وأخبروني بسعادتهم لمناقشتي معاناتهم التي دامت لسنوات، وأوجه لهم رسالة وكل فريق عمل مساسل "حتة من القمر، انتوا مش حتة من القمر، انتوا القمر كله".