شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "إلى من أحببته" و "يا ناس البحر" فى برنامج قرطاج السينما الواعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد برنامج قرطاج السينما الواعدة ضمن مهرجان أيام قرطاج فى دورته الـ 32 والتي تختتم فعالياتها يوم 6 نوفمبر الجاري، مشاركة فيلم "إلى من احببته"، من إخراج جوليا هاني من مصر، ويتناول الفيلم قصة فريدة طالبة فنون شغوفة بمستقبلها، تعيش مع جدتها منذ رحيل والديها عندما كانت طفلة، تبدأ أحداث الفيلم عندما تواجه فريدة مشكلة في مشروعها الجامعي، مما لا يترك لها خياراً سوى الاتصال بعشيقها للحصول على المساعدة.

الفيلم ينتمي للأفلام الروائية القصيرة ومدته 15 دقيقة، وهو من إنتاج عام 2021.