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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "إلى من أحببته" و "يا ناس البحر" فى برنامج قرطاج السينما الواعدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشهد برنامج قرطاج السينما الواعدة ضمن مهرجان أيام قرطاج فى دورته الـ 32 والتي تختتم فعالياتها يوم 6 نوفمبر الجاري، مشاركة فيلم "إلى من احببته"، من إخراج جوليا هاني من مصر، ويتناول الفيلم قصة فريدة طالبة فنون شغوفة بمستقبلها، تعيش مع جدتها منذ رحيل والديها عندما كانت طفلة، تبدأ أحداث الفيلم عندما تواجه فريدة مشكلة في مشروعها الجامعي، مما لا يترك لها خياراً سوى الاتصال بعشيقها للحصول على المساعدة.
الفيلم ينتمي للأفلام الروائية القصيرة ومدته 15 دقيقة، وهو من إنتاج عام 2021.
إلى من احببته
فيما يشارك من مصر أيضا فيلم "ووه أسي نادمي" أو "يا ناس البحر" للمخرجة زهراء يعقوب، ويمثل الفيلم بصريًا حقيقة العقيدة النوبية، من القصص المتكررة للثقافة، في وجود "كائنات" تسكن نهر النيل، الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الوثائقية القصيرة ومدته 9 دقائق ومن إنتاج عام 2021.
وكانت انطلقت فعاليات الدورة الـ 32 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية والذي يستمر حتى 6 نوفمبر الجاري، حيث شهد حفل افتتاح المهرجان تكريم النجمة نيللي كريم، كما تم تكريم عدد من السينمائيين الموزع اللبناني الصادق أنور الصبّاح والممثل التونسي البحري الرحالي والصحفي والناقد السينمائي التونسي خميس الخياطي، واحتفى المهرجان بالكومبارس وحضرت النجمة هند صبري، التي أصرت حضور لحظات تكريم المخرجة الراحلة مفيدة التلاتلي.
ويشهد المهرجان مشاركة متميزة لعدد من الأفلام المصرية والعربية، حيث يشارك في مسابقة الأفلام الروائية فيلم "أميرة" وهو عن فتاة فلسطينية مراهقة ولدت بعملية تلقيح مجهري بعد تهريب منيّ والدها "نوار" السجين في المعتقلات الإسرائيلية، وتجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.
ويضم فريق عمل فيلم "أميرة" عدد كبير من النجوم العرب، من بينهم، صبا مبارك، وعلي سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التي يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً في دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر، وتأليف الثلاثي محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج المخرج المصري محمد دياب.
يا ناس البحر