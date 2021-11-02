شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى وأحمد حاتم يحتفيان بزيارة لطفى لبيب لكواليس "أنا وهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفى أبطال مسلسل "أنا وهى"؛ أشرف عبد الباقى وأحمد حاتم بزيارة الفنان القدير لطفى لبيب لكواليس تصوير العمل، ونشر كل منهما صورة برفقته، وعلق "عبد الباقى" : نورنا إمبارح فى التصوير عمنا لطفى لبيب وكان من أحلى الأيام" بينما علق "حاتم": كنت واحشنا جدا يا أستاذ لطفى زودت قيمتنا بزيارتك دى".



لطفى لبيب فى كواليس أنا وهي



لطفى لبيب فى كواليس أنا وهي

ويصور أحمد حاتم وهنا الزاهد وأشرف عبد الباقى أحداث مسلسلهما الجديد "أنا وهى" الذى يدور في 8 حلقات للعرض على أحد المنصات الرقمية، ويجسد هنا وأحمد حاتم أدوار شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفا على بعض وتبدأ قصة حب بينهما.

مسلسل "أنا وهى" تأليف مصطفى حمدى وإخراج عمرو صلاح وبطولة أحمد حاتمى، هنا الزاهد، أشرف عبد الباقى، عارفة عبد الرسول وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.