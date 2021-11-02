شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى يجرون بروفات مسرحية "عيلة لاسعة جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الفنان أحمد زاهر وابنتيه ملك وليلى زاهر والفنان أحمد فتحى، بروفات مسرحية "عيلة لاسعة جدا"، وهى مسرحية اجتماعية كوميدية، من إخراج تامر كرم، استعدادا لعرضها في موسم الرياض، خلال الفترة المقبلة.

وتعد مسرحية "عيلة لاسعة جدا" بمثابة عودة للفنان أحمد زاهر للمسرح بعد غياب 17 عاما، منذ عرض أخر مسرحياته "ليالى الأزبكية"، عام 2004 والتي تم تقديمها لمدة 4 أشهر متواصلة دون توقف.

وقال الفنان أحمد زاهر في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: مسرحية "عيلة لاسعة جدا"، هتكون مفاجأة للجمهور وتجمعنى بابنتى ملك وليلى، كما يشارك فيها أيضا الفنان أحمد فتحى، وما زال يتم اختيار باقى الممثلين المشاركين بهذا العمل".

وتابع أحمد زاهر: أنا سعيد جدا بهذه المسرحية فكنت مشتاق للمسرح، لأننى خريج معهد فنون مسرحية، وعملت زمان فى عدة أعمال مسرحية منها "أدلعى يا دوسة"، و "ليالى الأزبكية" التى تم عرضها 4 شهور متواصلة دون توقف وحققت نجاحا كبيرا".

واستكمل زاهر: "المسرح مجهد ولكن تجربته جميلة واستقبال ردود فعل الجمهور بنفس الوقت إحساس أجمل، وأنا كنت مشتاق جدًا للمسرح مرة أخرى، وأنا عملت ما يقرب من ألف مسرحية داخل معهد فنون مسرحية وامتحانتنا كانت على المسرح، وكمان فكرة المسرحية ووجود ابنتى ملك وليلى فكرة جديدة عجبتنا جدًا وكانت فكرتهم، وهذه المسرحية أول مرة مسرح لهما".

يذكرأن آخرأعمال أحمد زاهر الدرامية حكاية "كدبة كبيرة" من مسلسل ورا كل باب، ويجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين.

وتناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غيرالعاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.