شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى ناعية صباح فخرى: صوت يخترق الزمن والمكان.. الله يرحمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة التونسية هند صبرى، على تقديم واجب العزاء فى رحيل الفنان السورى الكبير صباح فخرى الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 88 عاماً، الملقب بـ "صناجة العرب" هو أحد أعلام الغناء العربى.

ونشرت هند صبرى صورة للفنان الراحل عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وكتبت "صوت يخترق الزمن و المكان ويختزل سحر الشرق وعطر الشام .. الله يرحمه ويدخله فسيح جناته، العظيم، صباح فخري، في ذمّة الله".

وسجّل الفنان الراحل صباح فخري، نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.



الفنان السوري الراحل صباح فخري

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.