شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يصور كليب "ضيعنا" مع عبد الباسط حمودة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور المطرب عمر كمال كليبه الجديد "ضيعنا" بطريقة الفيديو كليب غدا الأربعاء، والذى يشاركه فيه المطرب عبد الباسط حمودة، وذلك بأحد فنادق القاهرة الكبرى، ويقوم بإخراج الكليب كامبا، والأغنية من كلمات عمرو قطب وتوزيع إسلام شيبسى.

يذكرأن المطرب عمر كمال، شارك متابعيه بصورة مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرا من خلالها يرتديان ملابس باللون الأبيض ويظهر من خلفهما ملامح لوكيشن تصوير أحد الأعمال الفنية.

وشوق كمال متابعيه بالصورة التي نشرها عبر حسابه، وكتب "قريباً"، بدون الإعلان عن أى تفاصيل أخري خاصة بالعمل الذي سيجمعهما قريباً، وسرعان ما رجح متابعيه بانها أغنية شعبية جديدة.

وكان نجم الغناء الشعبى عبد الباسط حمودة قد حل ضيفا على برنامج "ملوك التريند" الذى يعرض على تليفزيون ”الخليج 365” ويقدمه الزميل الصحفى عادل عبد الله، واعترف النجم الشعبى عبد الباسط أثناء لقائه بالبرنامج لأول مرة بأنه أخطأ حينما فكر فى الزواج على زوجته وأم أولاده، كما تحدث باستفاضة عن علاقته بشقيقته التي لم يرها منذ 38 عاما، كما قام بتقييم المطربين على الساحة من وجهة نظره الشخصية وقال عبد الباسط حمودة، إن لديه خمسة أولاد بنتين و3 صبيان، مضيفا أن بعض أولاده صوتهم حلو، ولكنهم بعيدون عن صوته، ومنهم رامى وكريم، مشيرا إلى أن الأغنية الشعبية فارضة نفسها ولم تمت ولها محبوها بالملايين.

وقال المطرب الشعبى عبد الباسط حمودة: رحلة كفاحى كبيرة ومؤثرة، وبها العديد من القصص والحكايات، وتعلمت فى الشارع، ولم أتعلم فى معهد، وتعبت كثيرا حتى أصل إلى الناس.