شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد متغزلة فى حى شبرا: بفتخر إنى اتربيت فيه وفتحت عينى على معالمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة القديرة نبيلة عبيد، متابعيها وجمهورها، بصورة تحمل أسماء عدد كبير من النجوم والمشاهير الذين نشأوا فى حى شبرا بالقاهرة، والتى كانت من ضمنهم، ويقوم أحد الاشخاص بتعليقها على مدخل أحد المقاهي.

وكتبت عبيد على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام "دائما ما كنت أفتخر بانتمائي لحى شبرا العريق وإنى تربيت ونشأت وفتحت عينى على الدنيا بين معالمها وشوارعها والسينمات التى كانت تزدهر بها وتقدم أحلى الأفلام التى نمت وفتحت مداركى على حب الفن".

وأضافت نبيلة عبيد "وما أسعدنى مؤخرا هذه الصورة التى وصلتنى من الصديقة يوستينا مجدى والتى تصدرت مدخل أحد المقاهي الكبيرة فيها وتحمل صور لأهم النجوم الذين خرجوا من شبرا تحت عنوان عظماء شبرا، شكرا لأهالي شبرا الطيبين وشكر خاص ليوستينا الجميله، مساكم ورد".