شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحداث الحلقة الثالثة من حدوتة "حكايتى مع الزمان" لـ ميرفت أمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة الثالثة من حكاية "حكايتى مع الزمان" بطولة النجمة ميرفت أمين، والذى تعرض على قناة DMC، حدثت مشادة بين سيف – أحمد جمال سعيد وزوجته فيروز – هايدى رفعت، بسبب أنها أخذت زوجها للمطعم الذى كانت تترد عليه مع صديقها قديما، وجمعت الصدفة فيروز وصديقها، ليتحدث صديقها بطريقة سخيفة ، جعلت زوجها يشعر بضيق، مما أدى إلى مشادة بينهما .

وفى نفس السياق، بعدما صدمت سارة من خيانة زوجها ، اعترفت سارة – شاهيستا سعد، لـ شريف الإنجليزى – عصام السقا أن خطيبته تخونه مع زوجها، وفوجئ شريف بعد مشاهدة الفيديو، وتركها مسرعاً ، وأكد لها أنه سيأخذ حقه منهما .

"حكايتى مع الزمان" هي الحكاية الخامسة من الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، وهى بطولة ميرفت أمين، أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدي رفعت، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى حول المشاكل الأسرية.