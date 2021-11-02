شكرا لقرائتكم خبر عن فريال يوسف أم تواجه الضغوطات بسبب مرض طفلها بالسكر فى حدوتة "سكر مر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة فريال يوسف تصوير مشاهدها في حدوت "سكر مر" التي تقوم ببطولتها من مسلسل "ورا كل باب" الذى يتم عرضه على قناة الحياة، حيث انتهت من تصوير 3 أيام بشكل مكثف وعدد ساعات وصل إلى 20 ساعة، والحدوتة تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج محمد عبد السلام ويشارك في بطولتها منة فضالى ومراد مكرم ورانيا ملاح.

وكشفت فريال لـ"الخليج 365" أنها تجسد في الحدوتة شخصية "سارة" متزوجة من مراد مكرم، وهى أم لطفلين ولد وبنت، مضيفة أن طفلها مريض بالسكر، وتتناول أحداث الحدوتة، يوميات أم وزوجة وكيفية مواجهة الضغوطات النفسية وتعامل العائلة والمجتمع وكذلك مع ابنها المريض وكذلك زملائه في المدرسة.



فريال يوسف

وأشارت فريال إلى أن الحدوتة تسلط الضوء على موضوع هام بغرض التوعية، حول كيفية التعامل مع الظروف ومعاناة الأمهات اللاتى يعانين أبنائهم من مرض ما، ومواجهة الضغط النفسى عليهم وكيفية تخطيهم للمواقف الصعبة وكل ذلك في دراما اجتماعية وهذا ما يركز عليه المسلسل بوجه عام في حواديته.

"سكر مر" الحدوتة العاشرة من مسلسل "ورا كل باب" حيث تم عرض 9 حواديت وهم "كدبة كبيرة" بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، و"عائلة جيجى" بطولة نادين، إسلام جمال، هدى الاتربى، هند عبد الحليم، ليلى عز العرب، و"رق الحبيب" بطولة سوسن بدر وأحمد فؤاد سليم، و "قلب مفتوح" بطولة كمال أبو رية وفيدرا وهايدى رفعت ونور إيهاب ورانيا ملاح.



الفنانة فريال يوسف

وعرضت أيضاً حواديت "ماريونت" بطولة محمود عبد المغنى ودينا فؤاد وميرنا نور الدين، و"هدف نبيل" بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوى وديانا هشام وعايدة رياض، و"فى عشق البنات" بطولة ميرنا نور الدين، محمد عز، هدى الاتربى، كارولين خليل، "لحظة ضعف" بطولة رشا مهدى وخالد سرحان، و"90 يوم" بطولة نضال الشافعى ودنيا عبد العزيز.

يذكر أن فريال يوسف عرض لها مؤخراً في السينمات فيلم "ماكو" من بطولة ناهد السباعى، نيكولا معوض، بسمة، منذر رياحنة، محمد مهران، عمرو وهبة، سارة الشامى، وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج محمد هشام، وتدور الأحداث حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر.