حسن كامي.. عمل "شيالا" ومات نجله الوحيد في حادث سيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

في ٢ نوفمبر ١٩٣٦ ولد الفنان الكبير حسن كامي.

قضى الفنان الراحل السنوات الأولى من عمره في منزل بحلوان بسبب الحرب العالمية الثانية، وهناك استمع لكل ألوان الموسيقى الشرقية والغربية، إذ كانت أسرته توظف في منزلها شخصًا مسؤولًا فقط عن وضع الإسطوانات واحدة تلو الأخرى، فشرب الموسيقى، وبدأ في تقليد الأصوات التي يستمع لها.

في هذا التقرير نعرض لكم حكايات حسن كامي:

فقد صوته

قال الفنان حسن كامي إنه لم يكن مخلصًا ولم يضحِ في حبه لزوجته كما يعتقد البعض، وكل ما يفعله لها بعد وفاتها ما هو إلا جزء من رد الجميل، لأنها كانت عشيقته وحبيبته وشقيقته وصديقته، مشيرًا إلى أنه بعد وفاة ابنه شريف في حادث وقفت إلى جواره حتى أنه لم يتخيل كيف كان سيُكمل الحياة لو لم تكن فيها.

وأضاف الفنان حسن كامي خلال لقائه في برنامج "مساء دي إم سي"، أنه قرر أن يهب حياته بالكامل لابنه شريف وزوجته، مشيرًا إلى أنه وقع عقدًا مع أوبرا في إيطاليا يوم 28 أبريل ومات ابنه يوم 20 أبريل، وأنه اضطر للغناء بعد وفاة ابنه بسبب الشروط الجزائية وبعدها فقد صوته لمدة عام.

تقبيل قدم زوجته

قال الفنان حسن كامي إنه جرح زوجته نجوى في أنوثتها بسبب خيانته لها، ووصف ما فعله بأنه "جنان منتصف العمر"، مشيرًا إلى أن الغناء في الأوبرا جعل له جماهيرية كبيرة، مضيفًا أن زوجته عرفت بخيانته وبكت وقالت "يا خسارتك يا نجوى"، موضحًا أنه نزل على الأرض وقبل قدمها وأقسم لها ألا يفعل هذا مرة أخرى

قصة وفاة ابنه

رحل شريف حسن كامي إثر تعرضه لحادث، بعد أن صدمت سيارته من الخلف "تريلا"، وتسببت في سقوطه بترعة، وقال كامي في حواره لبرنامج "مفاتيح" على قناة دريم، تقديم الإعلامي مفيد فوزي: "تريلا ضربت عربيته من ورا طيرته في الترعة، ولا حد عرف لحد دلوقتي مين الراجل اللي كان سبب في الحادثة، نجوى كلمتني قالتلي حصلت حادثة لابننا وربنا اختاره، قلتلها جايلك بكرا، وكان من المقرر أن أشارك في حفل الهدف منه إعادة السياحة لمصر بعد حرب الخليج، فرفضت المشاركة، لكن رئيس هيئة تنشيط السياحة طلب من نجوى أن تتحدث معي حتى أوافق على المشاركة، وذلك بعد أسبوع تقريبًا من رحيل شريف".

أمنية أخيرة

وفي نهاية لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، قال إن أمنيته الأخيرة أن يجد ابنه وزوجته في انتظاره بعد وفاته، مشيرًا إلى أن الكثير عرضوا عليه الزواج، لكنه لا يتخيل أن يدخل أحد المنزل الذي بناه مع زوجته.

قصة شراء المكتبة

في كتابها "ذاكرة تصلح للسفر" تحكي إيلاف الريش عن مكتبة حسن كامي، فكتبت :"ويقول حسن كامي وهو الممثل وفنان الأوبرا المصري الذي قدم أكثر من 1600 عمل أوبرالي في مصر ومدائن العالم، "بعدما كبرت واشتغلت وكونت شركة، عديت في يوم على المكتبة ولقيت "شارل بحري" اتشل ومبقاش قادر يتكلم كويس وفرح قوي لما شافني ، وبعد ما كنت اترجاه لسنين أنه يبيعلي المكتبة راح هو طالب مني أشتريها، وفعلا وقعنا العقد ودفعتله مبلغ وكملت الباقي في سنتين، كان شارل يخشي حينها من دنو أجله وأن تضيع المكتبة بكل تراثها وتاريخها الإنساني، واشتراها كامي وطلب من نجوى زوجته أن تديرها فأصبحت حياتها بين المكتبة وبيتها حتى ماتت نجوى فقرر هو أن يدير المكتبة، وتقول إيلاف: "عندما تدخل المكتبة ستجد كتبا كثيرة وصورة لنجوى".

عمل شيالا

قال حسن كامي"، في لقاء تليفزيوني لبرنامج "مفاتيح"، الذي كان يقدمه الإعلامي مفيد فوزي على قناة "دريم": "أثناء دراستي في كلية الحقوق، كنت أحصل على دروس في الغناء تكلفني 2 جنيه ونصف شهريًا، فذهبت لأسرتي أطلب منهم توفير هذا المبلغ، وكانت ظروفنا الاجتماعية ليست على ما يُرام"، مضيفًا "قالولي مش معانا، ودلوقتي هتغني وبعد سنتين هتقول هرقص، ركز في دراستك".

وأكد كامي أنه شعر بالخجل، وقرر ألا يطلب طوال حياته من أحد أي شيء، واختار أن يعمل إلى جانب دراسته، واتفق مع صديق لديه كان يدرس في كلية التجارة، ويمتلك والده شركة كبيرة في السياحة، أن يوفر له وظيفة هناك، وعندما شاهد مدير الشركة هيئته قال له "عاملي راجل ابن ذوات روح شوف الراجل ده هيقولك إيه هتعمله، وهديك 10 صاغ في الساعة"، ليختار له الرجل وظيفة "شيال"، وكانت توفر له شهريًا أربعة أو خمسة جنيهات، يدفع منها مصاريف دروسه ويذهب بالباقي ليتنزه مع الفتيات أو يدخل السينما.

توفي الفنان حسن كامي عن عمر ناهز الـ82 عامًا في 14 ديسمبر عام 2016.