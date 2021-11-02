بعد ساعات من رحيله.. عرض فيلم تسجيلي عن صباح فخري في مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهت إدارة الدورة 30 مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية من إعداد فيلم تسجيلي عن المطرب السوري الراحل صباح فخري، وذلك بعد إعلان وفاته صباح اليوم عن عمر يناهز 88 عاما.

محمد منير المعداوي "المتحدث باسم وزارة الثقافة ومدير الإعلام في دار الأوبرا" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بعد وصول خبر رحيل المطرب الكبير، الذي يعد من رواد الموسيقى العربية، وأبرز رموز الطرب الذين شاركوا في دورات سابقة بالمهرجان، تم إعداد نعي خاص بإسم الدورة وكل المشاركين بها من مبدعين وباحثين وإدارة".

وتابع: "وتم أيضا إعداد فيلم تسجيلي عن الراحل من المقرر عرضه مساء اليوم ضمن فعاليات المهرجان، إلى جانب تصدر صوره الشاشة الرئيسية على المسارح، وكذلك ملف صحفي خاص على صفحتين في عدد نشرة المهرجان المقرر صدوره غدا".

ونعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، المطرب السوري الكبير صباح فخري الذي غيبه الموت اليوم 2 نوفمبر عن عمر يناهز 88 عاما.

وقالت وزيرة الثقافة في بيان لها، إن الراحل يعد أحد رموز وأعمدة الطرب العربي الأصيل ونجح على مدار تاريخه الفني المشرق في خلق أسلوب غنائي متفرد جذب قاعدة جماهيرية ضخمة ، مؤكدة أن أعماله ستبقى أيقونات خالدة في عالم الموسيقى والطرب العربي.

وقدمت عبد الدايم العزاء للشعب السوري ولأسرته وجمهوره ومحبيه وتلاميذه في الوطن العربي داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اسرته الصبر والسلوان .

يذكر أن المطرب الكبير الراحل صباح فخري من مواليد حلب 1933، حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي ، شغل العديد من المناصب منها نقيباً للفنانين فى سوريا ، نائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس.