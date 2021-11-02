شقيق هيثم أحمد زكي يحتفل بزفافه (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

احتفل رامي عز الدين بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بزفافه، أمس الاثنين.

ونشر والده رجل الأعمال عز الدين بركات، زوج الفنانة الراحلة هالة فؤاد، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورًا لنجله "رامي" مع عروسه.

وعلّق: "ابني الحبيب الأمير رامي وأميرته.. تهانينا.. أتمنى لك حياة طويلة سعيدة وصحية".

رامي بركات هو شقيق الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض.

هالة فؤاد كانت قد تزوجت الفنان الراحل أحمد زكي، وأنجبت منه نجلها "هيثم"، قبل أن تنفصل عنه وتتزوج من رجل الأعمال عز الدين بركات، وأنجبت ابنها "رامي".

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019.