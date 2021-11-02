شعره سقط وعمليات التجميل غيرت ملامحه تمامًا.. شاهد كيف يبدو هاني حسين بعد 15 عامًا من ستار أكاديمي 3 – (شاهد الآن)

كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 06:57 مساءً - يعد برنامج المواهب الشهير “ستار أكاديمي” من أكثر البرامج الشعبية التي تعلق بها الجمهور العربي، حيث قدمت العديد من المواهب الغنائية والتمثيلية خلال السنوات الأخيرة ومن بينهم الشاب هاني حسين.

وكان هاني حسين مشهورا بوسامته وبملامحه الاوروبية في البرنامج بموسمة الثالث، ولكن بعد سنوات طويلة من عرض أولى الحلقات التي ظهر فيها اختلفت ملامح هاني حسين بشكل كبير بسبب انتفاخ الوجه

هاني حسين قبل التجميل

إما من الحقن أو زيادة الوزن وكذلك شفتاه، حيث لا يبدو مثلما كان في الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ستار أكاديمي.

هاني حسين في ستار اكاديمي 3

وكان من الملحوظ أيضًا أن نجم ستار أكاديمي ظهر مفتول العضلات فضلًا عن محاولاته الدائمة إخفاء أن شعره تساقط تمامًا وأنه يظهر بباروكة طوال الوقت.

وكان هاني حسين قد لفت الأنظار عندما ظهر لأول مرة من خلال برنامج اكتشاف المواهب ”ستار أكاديمي” في موسمه الثالث عام 2006.

بعد البرنامج ظهر في أكثر من عمل فنّي، وغاب لفترة عن الإعلام بعد رحيل والدته التي كان مرتبط بها كثيراً، ودخل في حالة من المرض، لكن والده وقف بجانبه إلى أن عاد للظهور مرة أخرى.

هاني حسين مغني مصري من مواليد 15 مايو 1980، ولد في مصر وبعد عامين عاش في بلجيكا لمدة 5 سنوات وفي دبي لنحو 10 أعوام ثم جاء إلى مصر مع أسرته

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والده كان يعمل قاضيًا في دبي وجنيف وسويسرا والولايات المتحدة وأيضًا ولدته السيده فيفيان واختان نورا ودينا. تخرج من جامعة سيتي لندن في إدارة أعمال العلمية المتخصصة في التسويق. كان يعمل في شركة ميكروسوفت وعمل كموديل لإحدى بيوت الموضة وموديل في كليبات.

شارك في ستار أكاديمي 3 وحصل على المركز الثاني فيه. متميز بمواهب عدة الر قص والغناء والتمثيل والرسم والكتابة.

هو فنان شامل بدأ حياته الفنية كموديل في الإعلانات والكليبات حتى زادت شهرته في ستار اكاديمي 3 وله فيديو كليب مع المغنى كريس دي بريج إعلان لصالح شركة بيبسي وكليب زمن الموسيقى خلال ستار أكاديمي 3.

تدرب على اتقان التمثيل ومخارج الحروف وحصل على تدريب فوكاليز صوتي تحت إشراف الفنانة اسعاد يونس وإيمان يونس لعمل أفلام من إنتاج شركة إسعاد يونس للإنتاج السينمائي.

فيديو كليباته قليلة وهي ماتغبش عليا – حب عمري، وشارك في فيلم أدرينالين ومسلسل العتبة الحمراء. وكانت أخر مشاركاته الدرامية في موسم رمضان 2020 من خلال “مسلسل ونحب تاني ليه” مع الفنانة ياسمين عبد العزيز

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