ما هي آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

يواصل الفريق الطبي المعالج للفنانة المصرية القديرة سهير البابلي مباشرة عمله داخل أحد المستشفيات الخاصة، حيث تتواجد حاليًا «البابلي» داخل غرفة العناية المركزة وتعاني من غيبوبة سكر، وليست في حالة من تغييب العقل تمامًا، وتشعر بمن حولها، وأن حالتها بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، والحالة تستجيب للعلاج على مدار الساعات الأخيرة ولكن دون تطور ملحوظ.



على مدار الساعات الماضية، أجرت الفنانة سهير البابلي لعدد من الفحوصات والتحاليل الدورية للاطمئنان عليها والتي أثبتت، حسبما أعلن الفريق الطبي المعالج لها، وجود مياه على الرئة وضعف في عضلة القلب، وتم وضعها على أجهزة الأكسجين لمساعدتها على التنفس.

من جانبها، أعلنت نيفين الناقوري، نجلة الفنانة سهير البابلي، أن الزيارة ممنوعة عن والدتها تمامًا، وأنها تقوم بزيارتها في المواعيد المحددة لمدة دقائق فقط، طالبة من كل محبيها الدعاء لها بالشفاء وتجاوز تلك المحنة المرضية.