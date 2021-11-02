شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلفة "حتة من القمر": فكرة الحدوتة جاءتنى من طفلة وقمر تمثل كل شخص مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميرنا الفقى مؤلفة حدوتة "حتة من القمر" من مسلسل "زى القمر" الذى يتم عرضه حالياً على قناة CBC، عن كواليس اختيار تسليط الضوء على معانة فتاة من وحمة سوداء كبيرة في وجهها، ومواجهتها للتنمر من بعض عناصر المجتمع، حيث قررت محاربة التنمر وطرح الأمر بشكل مختلف من خلال الدراما التليفزيونية.



ميرنا الفقى ولقاء الخميسى

وأكدت ميرنا الفقى لـ"الخليج 365" بأنها شاهدت بنت صغيرة أمريكية تعمل موديل، وتغطى نصف وجهها وحمة كبيرة سوداء، واستوقفها ضحكة هذه الفتاة الصغيرة التي ملأت وجهها وكانت كلها جمال وإحساس، وفى نفس الوقت تظهر في عيناها كل أشكال التنمر الذى تعانى منه لافتة أن الفكرة جائتها بأننا نتنمر أحياناً على أشخاص ليس بهم أي شيء خاطئ أو سىء.

وأوضحت ميرنا الفقى أنها قررت البحث عن الموضوع ودراسته من خلال أكثر من استشارى وتم التوصل إلى وجود كم كبير من الحالات المشابهة في مصر لديهم أنواع مختلفة من الوحمات، لافتة أنه بعد طرح هذه القضية في "حتة من القمر" وصلتها العديد من الرسائل الإيجابية وكذلك الكثير من الأشخاص الذين أرسلوا لها صورهم بوحمة على وجهها شاكرين لها على طرح هذه القصة، مؤكدة على أن قمر فى الحدوتة هى كل شخص مختلف عن الآخرين وربنا ميرهم بشكل مختلف.



لقاء الخميسى من حدوتة حتة من القمر

وتعرض حدوتة "حتة من القمر" على قناة cbc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2.30 صباحاً، والساعة 12 ظهراً، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً، والحدوتة بطولة لقاء الخميسى، محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.