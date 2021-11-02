شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز الغائبة الحاضرة..صناع"فرق خبرة"حملوا صورها فى العرض الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لمسة وفاء اهدى صناع فيلم " فرق خبرة " للنجمة الراحلة دلال عبد العزيز، وحمل فريق العمل فى العرض الخاص صور الراحلة إضافة إلى إهداء العمل لروحها حيث تصدر الإهداء أول لوحة من الفيلم علي شاشة السينما، وهو العمل الذي من المقرر عرضه بدور العرض السينمائي غدا الأربعاء. " فرق خبرة"هو آخر أعمال الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز

وكان من أبرز الحضور في العرض الخاص؛ أبطال الفيلم محمد الشرنوبي وهدى المفتي وطه دسوقي، والذين حرصوا على تكريم روح الفنانة دلال عبد العزيز بأن يتم التقاط صورهم برفقة بوستر الفيلم الخاص بها من قبل جميع المراسلين الحاضرين.

وحضر أيضاً من فريق العمل، الممثلون سينتيا خليفة وهشام الشاذلي وعلي السبع، إضافة إلى مؤلف الفيلم ومخرجه شريف نجيب، ومنتجيه محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

كما حضر الرابر الشاب عفروتو مغني ومؤلف أغنية الفيلم، ومعه نجم الراب ويجز، كما تواجد الممثلون أكرم حسني، أسماء جلال، تامر فرج، حازم إيهاب، محمد مكاوي، والمخرج كريم الشناوي.

فرق خبرة يشارك في بطولته النجوم محمد الشرنوبي وهدى المفتي والراحلة دلال عبد العزيز ومحمود البزاوي وطه الدسوقي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، مؤلف فيلميْ لا تراجع ولا استسلام وأعز الولد، الفيلم هو أول تجارب شريف الإخراجية، ويعد آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز.

وتدور أحداث الفيلم عن ناجي، الشاب الحالم الذي يخوض رحلة مفاجئة يكتشف فيها الحياة والحب والعلاقات البشرية عندما تدفعه مقابلة غير مخطط لها مع سلمى، إلى خوض مغامرة والهروب من مشاكله العائلية، كوميديا درامية عن مرحلة النضوج تتابع ناجي وهو يتعلم أن يتحكم في مصيره بعد أن عاش من خلال نظرة المحيطين به له.