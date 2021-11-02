شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تبدأ حفلها بمهرجان الموسيقى اليوم بأغنية "حلو حبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي الديفا سميرة سعيد اليوم الثلاثاء، حفلها على خشبة مسرح النافورة داخل دارالأوبرا المصرية، حيث تفتتح الديفا أولى حفلات برنامج المهرجان على مسرح النافورة ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، ومن المقرر أن تبدأ الحفل بأغنية "حلو حبك"، فيما ضمت لبرنامجها 3 أغنيات أخري من ألحان الموسيقار جمال سلامة.



سميرة سعيد

الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية أهديت إلى روح كل من الموسيقار جمال سلامة وعبده داغر نظرًا لمشوارهما الفنى الكبير.

وفي ليلة الافتتاح تم تكريم عدد من الشخصيات الفنية منهم السيناريست مدحت العدل والموسيقار هشام نزيه ومحمد ضياء ومحمد الامين وخالد الأمير وآخرون.

وكانت طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة mon cheri مون شيرى، وهى الأغنية الرابعة من ألبومها "إنسان آلى" المقرر طرحه قريبا، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتى، ولحن بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هانى.