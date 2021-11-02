شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس بروفات إدوارد قبل استعداده لحفل "ممشى ماسبيرو" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان إدوارد كواليس البروفة الأخيرة قبل حفل "ممشى ماسبيرو"، المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، ويشارك فيه عدد من الفنانين، ونشرإدوارد فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وكتب معلقاً: "من بروفة حفل مممشى ماسبيرو".

على الجانب الأخر انتهى إدوارد من تصوير حدوتة "خيال حلمى" من مسلسل "القرار" ويجسد ضمن أحداثها شخصية رجل أعمال، حيث يبتعد عن الكوميديا من خلال هذه الحدوتة، وجمعت المشاهد الأخيرة من الحدوتة بين إدوارد والفنانة نانسي صلاح والتي تشاركه في بطولة الحدوتة، ويشارك فى البطولة كل من محمد مهران وغفران وعفاف رشاد وعدد آخر من الفنانين، والحدوتة من تأليف محمد إبراهيم، وإخراج تامر حمزة.