كيف منح عزيز فتحى الزوج الثانى لشادية النجومية لشكرى سرحان وعمر الشريف؟

القاهرة - سامية سيد - تزوجت الفنانة الكبيرة شادية فى حياتها 3 مرات ، الأولى من الفنان الكبير عماد حمدى والثانية من المهندس عزيز فتحى والثالثة من الفنان الكبير صلاح ذو الفقار، ولم يكن الزوج الثانى لحبيبة الملايين شادية يعمل بالفن بالرغم من أنه كان له صلة بأهل الفن حيث كانت خالته الفنانة الكبيرة ميمى شكيب، كما ان عزيز فتحى يعمل مهندساً بالإذاعة وتزوج من دلوعة السينما عام 1957.



شادية وعزيز فتحى (2)

وقد لا يعرف الكثيرون أن عزيز فتحى كان سبباً فى نجومية كل من شكرى سرحان وعمر الشريف، وتعود القصة عندما كان المخرج الكبير يوسف شاهين يبحث عن وجه جديد يقوم بدور فلاح مصرى فى فيلم " ابن النيل" عام 1951 ، وتقابل مع عزيز فتحى ورأى فيه مواصفات البطل الذى يؤدى الدور، وعرض عليه القيام ببطولة الفيلم، ولكنه عزيز فتحى تردد وخاف أن تشغله السينما عن الحصول على بكالوريوس الهندسة، فاعتذر عن الدور لتذهب بطولة الفيلم لشكرى سرحان ويصبح بعده نجماً من نجوم السينما.

وعندما بدأ يوسف شاهين يبحث عن بطل ووجه جديد لفيلمه صراع فى الوادى عام 1954 ، جدد عرضه على عزيز فتحى ، ولكنه رفض مرة ثانية، فذهبت البطولة إلى عمر الشريف لتفتح أمامه طريق النجومية والشهرة ويصبح بعد ذلك نجماً عالمياً، ويبقى عزيز فتحى بعيداً عن الأضواء رغم العروض المغرية التى عرضت عليه وتركها لغيره.