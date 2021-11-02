شكرا لقرائتكم خبر عن توني هيل وسام ريتشاردسون وهانا وادينجهام أحدث المنضمين إلى Hocus Pocus 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الثلاثى توني هيل وسام ريتشاردسون وهانا وادينجهام إلى أسرة فيلم الرعب الكوميدى Hocus Pocus 2، على أن يتم طرح الفيلم الجديد على منصة ديزنى بلس بالتزامن مع بداية فضل الشتاء من العام المقبل 2022، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

Hocus Pocus 2 من إخراج آن فليتشر، وتأليف جين دينجيلو، وإنتاج والت ديزني بيكتشرز، ويعد العمل الجديد تكملة لفيلم Hocus Pocus الذى طرح عام 1993 ، الفيلم من بطولة Bette Midler ، و Sarah Jessica Parker ، و Kathy Najimy ، وكلهم يعيدون تمثيل أدوارهم من الفيلم الأول.

حيث تعود ميدلر بدور Winifred Sanderson، مع عودة Parker و Najimy كشقيقتين لها ، Sarah و Mary، على التوالي، في Hocus Pocus 2، تقوم ثلاث شابات بطريق الخطأ بإعادة أخوات ساندرسون إلى سالم المعاصر ويجب أن يكتشفن كيفية منع الساحرات الجياع من إحداث نوع جديد من الخراب في العالم.