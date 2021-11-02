شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح فيلم "العنكبوت" لـ السقا فى دور العرض السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الجهة المنتجة لفيلم "العنكبوت"، الذى يقوم ببطولته النجم أحمد السقا ومنى زكى على موعد نهائى لطرحه فى جميع دور العرض بالسينمات نهاية شهر ديسمبر المقبل، حيث انتهى مخرج العمل أحمد نادر جلال من مونتاج ومكساج العمل ليكون جاهزاً للعرض.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكى وهى تتحدث باللغة الكورية فى خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، وتعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، حيث استعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.