شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس ومايا دياب تنعيان صباح فخرى: اسمك وفنك خالد بذاكرتنا إلى الأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى عدد من الفنانين، الفنان السورى الكبير الراحل صباح فخرى، الذي توفى صباح اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" وهو أحد أعلام الغناء العربى.

وغردت الفنانة درة، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" وداعا صوت سوريا العظيم الفنان الحلبي الكبير صباح فخري سلطان التراث الغنائي والطرب العربي الأصيل، خالص التعازي للأسرة الكريمة ولكل جمهوره في الوطن العربي وإنا لله وإنا إليه راجعون".



درة

وكتب الفنان مكسيم خليل، قائلا:" العراقة والاصالة مابتموت ..متل مافي دائمًا بسوريا ..قلعة حلب ..رح يكون دائماً في صباح فخري وداعاً ابو محمد كفيت ووفيت .. رح تضل قدودك مصدر سعادتنا و حنينا".



مكسيم خليل

وقالت الفنانة ميريام فارس:" رح يضل اسمك وفنّك خالد بذاكرتنا الى الأبد، خسارتك ما بتتعوض يا أسطورة القدود الحلبية والفن الأصيل صباح فخري الله يرحمك ويصبر أهلك".

وغردت الفنانة مايا دياب، قائلة:" كل شخص لبناني سوري عربي كبر على أغنياته وتغنّى على قدود حلبية أصبحت بفضله تاريخ لا يموت الله يرحم الكبير صباح فخري".



ميريام فارس و مايا دياب

ونعت نقابة الفنانين السوريين اليوم الثلاثاء، الفنان السوري صباح فخري الذي توفي عن عمر ناهز 88 عاماً، والملقب بـ "صناجة العرب" هو أحد أعلام الغناء العربى، وسجّل نحو 160 لحناً بين أغنية وقصيدة ودور وموشّح وموال، وحقق رقماً قياسياً بعد غنائه على المسرح 10 ساعات متواصلة دون استراحة، فى حفل بمدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

والفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السورى من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.

كما شغل مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية وضرب الرقم القياسى فى الغناء عندما غنى في مدينة كاركاس بفنزويلا مدة 10 ساعات دون انقطاع سنة 1968.